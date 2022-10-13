Нигматуллин: руководство «Локомотива» принимает решения где-то на Черкизовском рынке

Бывший вратарь московского «Локомотива» Руслан Нигматуллин высказался о возможном назначении Михаила Галактионова на пост главного тренера железнодорожников.

«Потянет ли Галактионов «Локомотив» — это большой вопрос. Но удивляет одно, что «Локомотив» в последние годы принимает невзвешенные решения или «взвешенные» где-то на Черкизовском рынке. Не хочется быть грубым, ничего личного по отношению к тренеру, возможно, перспективному тренеру молодёжной сборной», — цитирует Нигматуллина «Спорт-Экспресс».

Нигматуллин подчеркнул, что у Галактионова нет опыта работы в серьёзном клубе.

«Он только начал тренировать «Нижний Новгород». Да, он пробовался в «Ахмате», но его уволили вроде через пару недель. Только начал тренировать в «Нижнем», «Локомотив» почему-то решил, что это тренер его мечты», — добавил Нигматуллин.

Напомним, что «Локомотив» 8 октября официально объявил об уходе спортивного директора Томаса Цорна и главного тренера Йозефа Циннбауэра.

Ранее сообщалось, что «Локомотив» определился с кандидатурой нового главного тренера.