Гендиректор «Пари НН» назвал несправедливым результат матча с «Краснодаром»

Генеральный директор «Пари НН» Равиль Измайлов рассказал, что поражение в матче 14-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Краснодаром» является несправедливым результатом для «Пари НН».

«Все игроки бились, создавали моменты. В меньшинстве у нас получались моменты по игре. Не совсем справедливый результат, но он есть. Справедливой была бы ничья», — цитирует Измайлова «Спорт-Экспресс».

«Краснодар» в гостях обыграл «Пари НН» (2:0) в матче РПЛ. Мячи забили Ильзат Ахметов (17-я минута) и Джон Кордоба (90 + 8).

Краснодар с 24 очками находится на пятой строчке в турнирной таблице чемпионата России. «Пари НН» располагается на 11-м месте с 13 очками.

Ранее главный тренер «Пари НН» Михаил Галактионов прокомментировал результат матча 14-го тура чемпионата России по футболу с «Краснодаром».