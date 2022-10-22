Галактионов: «Пари НН» может занести матч с «Краснодаром» себе в актив в плане эмоций

Главный тренер «Пари НН» Михаил Галактионов прокомментировал результат матча 14-го тура чемпионата России по футболу с «Краснодаром».

«Игра с точки зрения эмоций, страсти, организации — в актив. Но опять же результат, который понятен. Мы проиграли. В среду выиграли. Поэтому надо двигаться дальше и переламывать ситуацию», — цитирует Галактионова «Матч ТВ».

При этом он не стал винить судей в поражении. Галактионов также подчеркнул, что «Пари НН» во втором тайме в меньшинстве полностью доминировал.

«Но некоторые трактовки, мягко говоря, непонятны. Поэтому думаю, что руководители там будут обращаться с определёнными вопросами, чтобы прояснили нам. Я сразу скажу и ребятам сказал, что есть претензии к нам, когда мы уступаем и неважно выглядим по содержанию», — заявил Галактионов.

«Краснодар» в гостях обыграл «Пари НН» (2:0) в матче РПЛ. Мячи забили Ильзат Ахметов (17-я минута) и Джон Кордоба (90 + 8).

Краснодар с 24 очками находится на пятой строчке в турнирной таблице чемпионата России. «Пари НН» располагается на 11-м месте с 13 очками.

Ранее сообщалось, что главный тренер «Торпедо» Андрей Талалаев не полетел в Грозный на матч 14-го тура РПЛ с «Ахматом».