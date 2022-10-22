Карпин: в нормальном мире VAR — это не зло, в нашем мире всё можно испоганить

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин после упущенной победы над воронежским «Факелом» подверг сомнению то, как применяется система видеопомощи арбитрам (VAR).

«VAR — это зло или нет? Думаю, нет. В нормальном мире это не зло. В нашем мире всё можно испоганить», — цитирует Карпина «Матч ТВ».

По его мнению, «Ростов» провёл первый тайм очень хорошо. При этом Карпин подчеркнул, что футболисты «Факела» превзошли его подопечных в интенсивности и агрессивности.

«Пенальти непонятный чуть сбил с толку, выбил из колеи. Второй тайм тоже хорошо, до последних 10 минут. В целом игрой вне результата довольны», — заключил он.

Игра на Центральном стадионе профсоюзов в Воронеже завершилась со счётом 1:1.

В составе «Ростова» мяч забил Данил Глебов (50-я минута). У «Факела» отличился Георгий Гонгадзе (90 + 7, пенальти).

Клуб из Воронежа остался в меньшинстве после удаления Олега Дмитриева (45-я).

«Ростов» с 26 очками поднялся на вторую строчку турнирной таблицы. «Факел» с 12 очками занимает 14-е место.

Ранее сообщалось, что «Краснодар» в гостях обыграл «Пари НН» в матче РПЛ.