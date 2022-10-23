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«Матч ТВ»: Абаскаль смотрит матч с «Химками» с базы «Спартака»

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Стало известно, откуда наблюдает за матчем 14-го тура чемпионата России по футболу с подмосковными «Химками» главный тренер столичного «Спартака» Гильермо Абаскаль.
«Матч ТВ»: Абаскаль смотрит матч с «Химками» с базы «Спартака»
  • Gettyimages.ru

«Абаскаль смотрит матч с базы «Спартака». Было несколько вариантов, но он выбрал именно этот. С ним, конечно же, будет связь», — сообщил журналист «Матч ТВ» в эфире телеканала.

«Спартак» принимает «Химки» на стадионе «Открытие Арена». Красно-белые с 26 очками занимают второе место в турнирной таблице. «Химки» (восемь) располагаются на 15-м месте.

Исполняющим обязанности главного тренера «Спартака» в матче 14-го тура вместо дисквалифицированного Абаскаля будет Владимир Слишкович.

Ранее ЦСКА выступил с заявлением по поводу дисквалификации Федотова и Абаскаля.

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