«Матч ТВ»: Абаскаль смотрит матч с «Химками» с базы «Спартака»

Стало известно, откуда наблюдает за матчем 14-го тура чемпионата России по футболу с подмосковными «Химками» главный тренер столичного «Спартака» Гильермо Абаскаль.

«Абаскаль смотрит матч с базы «Спартака». Было несколько вариантов, но он выбрал именно этот. С ним, конечно же, будет связь», — сообщил журналист «Матч ТВ» в эфире телеканала.

«Спартак» принимает «Химки» на стадионе «Открытие Арена». Красно-белые с 26 очками занимают второе место в турнирной таблице. «Химки» (восемь) располагаются на 15-м месте.

Исполняющим обязанности главного тренера «Спартака» в матче 14-го тура вместо дисквалифицированного Абаскаля будет Владимир Слишкович.

Ранее ЦСКА выступил с заявлением по поводу дисквалификации Федотова и Абаскаля.