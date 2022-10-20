ЦСКА выступил с заявлением по поводу дисквалификации Федотова и Абаскаля

В пресс-службе ЦСКА отреагировали на решение Контрольно-дисциплинарного комитета (КДК РФС) о дисквалификации главных тренеров ЦСКА и «Спартака» Владимира Федотова и Гильермо Абаскаля.

«Мы сожалеем, что свойственные футболу эмоции стали предметом правовых разбирательств. Тем более все споры и претензии были закрыты рукопожатием двух главных тренеров ещё на футбольном поле. В итоге оба специалиста пропустят ближайшие игры, а это не может устроить никого», — говорится в заявлении ЦСКА.

Также в заявлении уточняется, что КДК РФС вынес взвешенное решение по обстоятельствам между тренерами.

«Безусловно, эмоции должны оставаться в рамках уважения к сопернику, но главное дерби страны именно таким и должно быть», — говорится в сообщении пресс-службы.

Напомним, что после первого тайма матча 13-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между ЦСКА и «Спартаком» Абаскаль словесно накинулся на главного тренера красно-синих, посчитав, что его подопечные проигнорировали принцип фейр-плей. В ответ Федотов в нецензурной форме обратился к наставнику красно-белых.

По итогам КДК РФС было решено дисквалифицировать тренера красно-белых на один матч и оштрафовать на 50 тыс. рублей. Тренер ЦСКА дисквалифицирован на два матча (один условно).

Таким образом, Федотов пропустит встречу 14-го тура с «Оренбургом», Абаскаль — игру с «Химками».

Ранее Газзаев назвал несправедливым наказание для Абаскаля и Федотова.