Газзаев назвал несправедливым наказание для Абаскаля и Федотова
- РИА Новости
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«Ни в коем случае никакой дисквалификации не должно было быть. Я считаю, что никого наказывать не нужно. Любая игра, особенно дерби, это огромные эмоции не только игроков, но и тренеров. КДК не должен был принимать такое решение. Но раз наказали, то оба тренера должны получить одинаковые наказания», — цитирует Газзаева РИА Новости.
Он подчеркнул, что тренеры тоже переживают, как и футболисты, они соучастники игры. По мнению экс-тренера ЦСКА, матч получился очень красочным, ярким, боевым — настоящее дерби.
«Можно было всё-таки не обращать на это внимание, это нормальное явление. Мне кажется, в этом плане надо было отделаться предупреждением или ещё чем-то», — добавил Газзаев.
Напомним, что после первого тайма матча 13-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между ЦСКА и «Спартаком» Абаскаль словесно накинулся на главного тренера красно-синих, посчитав, что его подопечные проигнорировали принцип фейр-плей. В ответ Федотов в нецензурной форме обратился к наставнику красно-белых.
По итогам КДК РФС было решено дисквалифицировать тренера красно-белых на один матч и оштрафовать на 50 тыс. рублей. Тренер ЦСКА дисквалифицирован на два матча (один условно).
Таким образом, Федотов пропустит встречу 14-го тура с «Оренбургом», Абаскаль — игру с «Химками».
Ранее президент «Оренбурга» Василий Еремякин поделился мнением о дисквалификации КДК РФС главного тренера ЦСКА Владимира Федотова.