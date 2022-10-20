Газзаев назвал несправедливым наказание для Абаскаля и Федотова

Бывший главный тренер сборной России Валерий Газзаев прокомментировал наказание контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) в отношении главных тренеров «Спартака» и ЦСКА Гильермо Абаскаля и Владимира Федотова.

«Ни в коем случае никакой дисквалификации не должно было быть. Я считаю, что никого наказывать не нужно. Любая игра, особенно дерби, это огромные эмоции не только игроков, но и тренеров. КДК не должен был принимать такое решение. Но раз наказали, то оба тренера должны получить одинаковые наказания», — цитирует Газзаева РИА Новости.

Он подчеркнул, что тренеры тоже переживают, как и футболисты, они соучастники игры. По мнению экс-тренера ЦСКА, матч получился очень красочным, ярким, боевым — настоящее дерби.

«Можно было всё-таки не обращать на это внимание, это нормальное явление. Мне кажется, в этом плане надо было отделаться предупреждением или ещё чем-то», — добавил Газзаев.

Напомним, что после первого тайма матча 13-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между ЦСКА и «Спартаком» Абаскаль словесно накинулся на главного тренера красно-синих, посчитав, что его подопечные проигнорировали принцип фейр-плей. В ответ Федотов в нецензурной форме обратился к наставнику красно-белых.

По итогам КДК РФС было решено дисквалифицировать тренера красно-белых на один матч и оштрафовать на 50 тыс. рублей. Тренер ЦСКА дисквалифицирован на два матча (один условно).

Таким образом, Федотов пропустит встречу 14-го тура с «Оренбургом», Абаскаль — игру с «Химками».

Ранее президент «Оренбурга» Василий Еремякин поделился мнением о дисквалификации КДК РФС главного тренера ЦСКА Владимира Федотова.