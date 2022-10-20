Президент «Оренбурга»: отстранение Федотова не даст нам преимущества в матче с ЦСКА
- РИА Новости
- © Александр Вильф
«Жаль, конечно, что его отстранили. Мы на него хотели бы посмотреть. Мне кажется, для ЦСКА это не такая большая проблема. Трудно судить, что будет в его отсутствие, но у него есть помощники. Это отстранение не создаёт нам преимущество. Команда у ЦСКА опытная, тренер её готовил», — цитирует Еремякина «РБ Спорт».
Напомним, что после первого тайма матча 13-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между ЦСКА и «Спартаком» Абаскаль словесно накинулся на главного тренера красно-синих, посчитав, что его подопечные проигнорировали принцип фейр-плей. В ответ Федотов в нецензурной форме обратился к наставнику красно-белых.
Дерби на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве завершилось со счётом 2:2.
По итогам КДК РФС было решено дисквалифицировать тренера красно-белых Гильермо Абаскаля на один матч и оштрафовать на 50 тыс. рублей. Тренер ЦСКА Владимир Федотов дисквалифицирован на два матча (один условно).
Таким образом, главный тренер ЦСКА пропустит встречу 14-го тура РПЛ с «Оренбургом», а Абаскаль — игру с «Химками».
Матч 14-го тура РПЛ между «Оренбургом» и ЦСКА состоится на стадионе «Газовик» 23 октября. Начало встречи — в 14:00 мск.
Ранее в КДК РФС объяснили, за что были наказаны Федотов и Абаскаль