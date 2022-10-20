Узнать больше

Президент «Оренбурга»: отстранение Федотова не даст нам преимущества в матче с ЦСКА

Короткая ссылка
Президент «Оренбурга» Василий Еремякин поделился мнением о дисквалификации главного тренера ЦСКА Владимира Федотова КДК РФС.
Президент «Оренбурга»: отстранение Федотова не даст нам преимущества в матче с ЦСКА
  • РИА Новости
  • © Александр Вильф

«Жаль, конечно, что его отстранили. Мы на него хотели бы посмотреть. Мне кажется, для ЦСКА это не такая большая проблема. Трудно судить, что будет в его отсутствие, но у него есть помощники. Это отстранение не создаёт нам преимущество. Команда у ЦСКА опытная, тренер её готовил», — цитирует Еремякина «РБ Спорт».

Напомним, что после первого тайма матча 13-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между ЦСКА и «Спартаком» Абаскаль словесно накинулся на главного тренера красно-синих, посчитав, что его подопечные проигнорировали принцип фейр-плей. В ответ Федотов в нецензурной форме обратился к наставнику красно-белых.

Дерби на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве завершилось со счётом 2:2.

По итогам КДК РФС было решено дисквалифицировать тренера красно-белых Гильермо Абаскаля на один матч и оштрафовать на 50 тыс. рублей. Тренер ЦСКА Владимир Федотов дисквалифицирован на два матча (один условно).

Таким образом, главный тренер ЦСКА пропустит встречу 14-го тура РПЛ с «Оренбургом», а Абаскаль — игру с «Химками».

Матч 14-го тура РПЛ между «Оренбургом» и ЦСКА состоится на стадионе «Газовик» 23 октября. Начало встречи — в 14:00 мск.

Ранее в КДК РФС объяснили, за что были наказаны Федотов и Абаскаль

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить