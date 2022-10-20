Президент «Оренбурга»: отстранение Федотова не даст нам преимущества в матче с ЦСКА

Президент «Оренбурга» Василий Еремякин поделился мнением о дисквалификации главного тренера ЦСКА Владимира Федотова КДК РФС.

«Жаль, конечно, что его отстранили. Мы на него хотели бы посмотреть. Мне кажется, для ЦСКА это не такая большая проблема. Трудно судить, что будет в его отсутствие, но у него есть помощники. Это отстранение не создаёт нам преимущество. Команда у ЦСКА опытная, тренер её готовил», — цитирует Еремякина «РБ Спорт».

Напомним, что после первого тайма матча 13-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между ЦСКА и «Спартаком» Абаскаль словесно накинулся на главного тренера красно-синих, посчитав, что его подопечные проигнорировали принцип фейр-плей. В ответ Федотов в нецензурной форме обратился к наставнику красно-белых.

Дерби на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве завершилось со счётом 2:2.

По итогам КДК РФС было решено дисквалифицировать тренера красно-белых Гильермо Абаскаля на один матч и оштрафовать на 50 тыс. рублей. Тренер ЦСКА Владимир Федотов дисквалифицирован на два матча (один условно).

Таким образом, главный тренер ЦСКА пропустит встречу 14-го тура РПЛ с «Оренбургом», а Абаскаль — игру с «Химками».

Матч 14-го тура РПЛ между «Оренбургом» и ЦСКА состоится на стадионе «Газовик» 23 октября. Начало встречи — в 14:00 мск.

Ранее в КДК РФС объяснили, за что были наказаны Федотов и Абаскаль