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В КДК РФС объяснили, за что были наказаны Федотов и Абаскаль

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Председатель Контрольно-дисциплинарного комитета (КДК РФС) Артур Григорьянц объяснил решение по матчу 13-го тура чемпионата России ЦСКА — «Спартак».
В КДК РФС объяснили, за что были наказаны Федотов и Абаскаль
  • РИА Новости
  • © Евгений Одиноков

«По материалам из доступных источников было возбуждено дело в отношении двух тренеров. У вещателя были запрошены видеозаписи из технической зоны ЦСКА и «Спартака». Также опирались на видео из Telegram-канала, где Федотов произносил оскорбительные выражения в адрес Пруцева», — цитирует Григорьянца «Чемпионат».

Он также подчеркнул, что рассматривались несколько эпизодов.

«Абаскаль — рассматривали его поведение с точки зрения неспортивного поведения и провокационных действий», — заключил Григорьянц.

Таким образом, главный тренер ЦСКА пропустит встречу 14-го тура РПЛ с «Оренбургом», а Абаскаль — игру с «Химками».

Напомним, что после первого тайма матча 13-го тура РПЛ между ЦСКА и «Спартаком» Абаскаль словесно накинулся на главного тренера красно-синих, посчитав, что его подопечные проигнорировали принцип фейр-плей. В ответ Федотов в нецензурной форме обратился к наставнику красно-белых.

Дерби на «ВЭБ Арене» в Москве завершилось со счётом 2:2.

Ранее КДК РФС дисквалифицировал Абаскаля и Федотова на один матч за перепалку во время дерби.

 

 

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