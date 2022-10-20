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КДК РФС дисквалифицировал Абаскаля и Федотова на один матч за перепалку во время дерби

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Председатель КДК РФС Артур Григорьянц объявил, что главные тренеры ЦСКА и «Спартака» Владимир Федотов и Гильермо Абаскаль дисквалифицированы за конфликт во время матча 13-го тура чемпионата России.
КДК РФС дисквалифицировал Абаскаля и Федотова на один матч за перепалку во время дерби
  • globallookpress.com
  • © Edgar Breshchanov

«За оскорбительное поведение в отношении лица матча, которое выразилось в виде ненормативных выражений, КДК дисквалифицировал главного тренера ЦСКА Владимира Федотова на два матча (один из которых условно). Установлен испытательный срок до конца сезона-2022/2023. За неспортивное поведение и провокационные действия дисквалифицировать главного тренера «Спартака» Гильермо Абаскаля на один матч и оштрафовать его на 50 тыс. рублей», — цитирует Григорьянца «Чемпионат».

Таким образом, главный тренер ЦСКА пропустит встречу 14-го тура РПЛ с «Оренбургом», а Абаскаль — игру с «Химками».

Напомним, что после первого тайма матча 13-го тура РПЛ между ЦСКА и «Спартаком» Абаскаль словесно накинулся на главного тренера красно-синих, посчитав, что его подопечные проигнорировали принцип фейр-плей. В ответ Федотов в нецензурной форме обратился к наставнику красно-белых.

Дерби на «ВЭБ Арене» в Москве завершилось со счётом 2:2.

Ранее Абаскаль заявил, что не согласен с решением КДК по поводу конфликта с Федотовым.

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