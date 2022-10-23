ЦСКА сыграл вничью с «Оренбургом» в РПЛ
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Встреча проходила на «Газовике» в Оренбурге и завершилась со счётом 2:2.
В составе хозяев дубль оформил нападающий Владимир Сычевой. Ещё один мяч в свои ворота забил защитник Ренато Гойкович.
У гостей забитым мячом отметился нападающий Фёдор Чалов.
Таким образом, ЦСКА набрал 26 очков и поднялся на третье место в турнирной таблице. «Оренбург» с 19 очками остался на девятой позиции.
Ранее сообщалось, что защитник ЦСКА Милан Гайич вышел на второй тайм матча с «Оренбургом» в футболке нападающего Адольфо Гайча.