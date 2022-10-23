ЦСКА сыграл вничью с «Оренбургом» в РПЛ

ЦСКА сыграл вничью с «Оренбургом» в матче 14-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Встреча проходила на «Газовике» в Оренбурге и завершилась со счётом 2:2.

В составе хозяев дубль оформил нападающий Владимир Сычевой. Ещё один мяч в свои ворота забил защитник Ренато Гойкович.

У гостей забитым мячом отметился нападающий Фёдор Чалов.

Таким образом, ЦСКА набрал 26 очков и поднялся на третье место в турнирной таблице. «Оренбург» с 19 очками остался на девятой позиции.

Ранее сообщалось, что защитник ЦСКА Милан Гайич вышел на второй тайм матча с «Оренбургом» в футболке нападающего Адольфо Гайча.