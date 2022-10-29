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Гогниев пожелал журналистам позитивнее относиться к тренерской работе

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Главный тренер «Химок» Спартак Гогниев обратился к журналистам после поражения от «Динамо» в 15-м туре чемпионата России.
Гогниев пожелал журналистам позитивнее относиться к тренерской работе
  • РИА Новости

«Хочется пожелать вам, чтобы вы позитивней относились к тренерской работе и были друг к другу добрее. Добро спасёт мир», — сказал Гогниев после пресс-конференции.

Напомним, что наставник «Химок» был удалён в перерыве матча. Главный арбитр игры Ян Бобровский показал Гогниеву жёлтую, а затем и красную карточку за крики в сторону уходящего в подтрибунное помещение судьи.

Игра завершилась со счётом 6:1 в пользу московской команды.

Ранее Гогниев объяснил разгромное поражение «Химок» в матче с «Динамо».

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