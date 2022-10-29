Гогниев объяснил разгромное поражение «Химок» в матче с «Динамо»

Главный тренер Спартак Гогниев прокомментировал разгромное поражение от «Динамо» в 15-м туре чемпионата России.

«Есть исполнительское мастерство, мы над этим работаем, но, к сожалению, реализация хромает. Замены влияют на игру. Идёт становление команды, на что наиграли, то и есть», — цитирует Гогниева Sport24.

Напомним, что Гогниев был удалён в перерыве матча. Главный арбитр игры Ян Бобровский показал жёлтую, а затем и красную карточку наставнику «Химок» за крики в сторону уходящего в подтрибунное помещение судьи.

Игра завершилась со счётом 6:1 в пользу московской команды.

Ранее Дмитрий Губерниев заявил, что Гогниев ведёт себя как придурок.