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Гогниев объяснил разгромное поражение «Химок» в матче с «Динамо»

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Главный тренер Спартак Гогниев прокомментировал разгромное поражение от «Динамо» в 15-м туре чемпионата России.
Гогниев объяснил разгромное поражение «Химок» в матче с «Динамо»
  • РИА Новости

«Есть исполнительское мастерство, мы над этим работаем, но, к сожалению, реализация хромает. Замены влияют на игру. Идёт становление команды, на что наиграли, то и есть», — цитирует Гогниева Sport24.

Напомним, что Гогниев был удалён в перерыве матча. Главный арбитр игры Ян Бобровский показал жёлтую, а затем и красную карточку наставнику «Химок» за крики в сторону уходящего в подтрибунное помещение судьи.

Игра завершилась со счётом 6:1 в пользу московской команды.

Ранее Дмитрий Губерниев заявил, что Гогниев ведёт себя как придурок.

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