Губерниев: Гогниев ведёт себя как придурок

Комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на поведение главного тренера «Химок» Спартака Гогниева в матче 15-го тура чемпионата России с «Динамо».

«Он себя ведёт как придурок, ругается на камеру, а это смотрят дети. Такие люди не должны работать в футболе. Даже на рынок бы его не пустили с такой культурой поведения», — цитирует Губерниева «Матч ТВ».

Спартак Гогниев был удалён в перерыве матча. Главный арбитр игры Ян Бобровский показал жёлтую, а затем и красную карточку наставнику «Химок» за крики в сторону уходящего в подтрибунное помещение судьи.

Игра завершилась со счётом 6:0 в пользу московской команды.

Ранее Гогниев нецензурно высказался в адрес комментатора Дурасова в перерыве матча с «Динамо».