Терюшков: приветствую решение руководства «Химок» о смене главного тренера

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Депутат Госдумы Роман Терюшков отреагировал на отставку Спартака Гогниева с поста главного тренера «Химок».

«Приветствую решение руководства «Химок» о смене главного тренера. Кредит доверия одной стороны к другой подошёл к концу. Это было ожидаемо с конца прошлого года», — приводит слова Терюшкова «РБ Спорт».

Об отставке Гогниева стало известно 3 апреля. Исполняющим обязанности главного тренера назначен Ринат Билялетдинов.

Ранее бывший нападающий сборной России по футболу Дмитрий Булыкин назвал логичным уход Гогниева с поста главного тренера «Химок».

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