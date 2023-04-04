Терюшков: приветствую решение руководства «Химок» о смене главного тренера

Депутат Госдумы Роман Терюшков отреагировал на отставку Спартака Гогниева с поста главного тренера «Химок».

«Приветствую решение руководства «Химок» о смене главного тренера. Кредит доверия одной стороны к другой подошёл к концу. Это было ожидаемо с конца прошлого года», — приводит слова Терюшкова «РБ Спорт».

Об отставке Гогниева стало известно 3 апреля. Исполняющим обязанности главного тренера назначен Ринат Билялетдинов.

Ранее бывший нападающий сборной России по футболу Дмитрий Булыкин назвал логичным уход Гогниева с поста главного тренера «Химок».