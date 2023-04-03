Булыкин: «Химки» позорят РПЛ своими тренерскими перестановками

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Бывший нападающий сборной России по футболу Дмитрий Булыкин назвал логичным уход Спартака Гогниева с поста главного тренера «Химок».
Булыкин: «Химки» позорят РПЛ своими тренерскими перестановками
  • РИА Новости

«Уход Гогниева логичен. Чтобы встрепенуть команду, первым делом убирают тренера.

«Химки» позорят РПЛ своими тренерскими перестановками. Непонятными действиями и объяснениями выставили себя не в лучшем свете. Хочется, чтобы они реорганизовались  — и потом вернутся в РПЛ. Сейчас им тут делать нечего», — приводит слова Булыкина Sport24.

Об отставке Гогниева стало известно 3 апреля. Исполняющим обязанности главного тренера назначен Ринат Билялетдинов.

«Химки» находятся на 15-м месте турнирной таблицы, набрав 13 очков.

Ранее сообщалось, что спортивный комментатор Дмитрий Губерниев считает, что Гогниеву давно пора было уходить с поста главного тренера «Химок».

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