Булыкин: «Химки» позорят РПЛ своими тренерскими перестановками
- РИА Новости
«Уход Гогниева логичен. Чтобы встрепенуть команду, первым делом убирают тренера.
«Химки» позорят РПЛ своими тренерскими перестановками. Непонятными действиями и объяснениями выставили себя не в лучшем свете. Хочется, чтобы они реорганизовались — и потом вернутся в РПЛ. Сейчас им тут делать нечего», — приводит слова Булыкина Sport24.
Об отставке Гогниева стало известно 3 апреля. Исполняющим обязанности главного тренера назначен Ринат Билялетдинов.
«Химки» находятся на 15-м месте турнирной таблицы, набрав 13 очков.
Ранее сообщалось, что спортивный комментатор Дмитрий Губерниев считает, что Гогниеву давно пора было уходить с поста главного тренера «Химок».