Ловчев: для меня непонятен проект футбольного клуба «Химки» и его существование

Бывший футболист «Спартака» Евгений Ловчев высказался о ситуации в клубе «Химки» после увольнения Спартака Гогниева с поста главного тренера.

«Не знаю, что там происходит. Хоть я и уроженец химкинского района, для меня непонятен проект футбольного клуба «Химки» и его существование. Потому что в Московской области по большому счёту команда мастеров, выступающая в РПЛ, не нужна. Есть какой-то там Садыгов, и всё вокруг него крутится. Он тратит деньги непонятно на что. Интересно, что он будет делать, когда они у него закончатся. А что касается Рината Билялетдинова, то он не старик Хоттабыч, который вырвет волос из бороды и за один момент сможет исправить тот ужас, который творится в «Химках». В составе уже давно нет игроков-лидеров, какими были Глушаков и Тихий. Команды, по сути, нет», — заявил Ловчев в интервью RT.

Ранее Евгений Ловчев оценил назначение Сергея Юрана на пост главного тренера «Пари Нижний Новгород».