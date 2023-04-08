Алаев поделился впечатлениями от матча «Спартак» — «Динамо»

Президент Российской премьер-лиги (РПЛ) Александр Алаев высказался о ничейном результате в матче «Спартак» — «Динамо».

«Очень эмоциональный и хороший матч, много голов. Порадовали игрой. Может быть, достаточно брака было, но по самоотдаче и движению вопросов нет. Побольше бы таких матчей», — цитирует Алаева «Чемпионат».

Встреча проходила на стадионе «Открытие Банк Арена» в Москве и завершилась со счётом 3:3.

В составе хозяев забитыми мячами отметились Александр Соболев (7-я, 88-я минуты), Кейта Бальде (40-я), также на счету Соболева автогол (45+3). У «Динамо» отличились Арсен Захарян (35-я), Денис Макаров (66-я).

Таким образом, «Спартак» набрал 44 очка и поднялся на второе место в турнирной таблице. «Динамо» с 36 очками располагается на пятой строчке.

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