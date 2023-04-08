Булыкин — о возможной отставке Йокановича: тренера меняют, когда уже невозможно выполнить поставленные задачи

Бывший футболист сборной России по футболу Дмитрий Булыкин прокомментировал слухи о возможной отставке Славиши Йокановича с поста главного тренера «Динамо».

«Тренера меняют, когда уже невозможно выполнить поставленные задачи. Когда команда расслабляется. И чтобы её взбодрить, увольняют тренера. Другой вопрос, есть ли замена тренеру. Если не нашли нужного кандидата на его место, то его вряд ли отправят в отставку. Но случай с «Динамо» иной: команда вылетела из Кубка России, и если Славиша Йоканович проиграет ещё и «Спартаку», то эти моменты перевесят аспект отсутствия кандидатов на должность главного тренера», — заявил Булыкин RT.

Ранее Булыкин оценил игру «Динамо» после первого тайма матча со «Спартаком».