Булыкин: защита «Динамо» в матче со «Спартаком» выглядит неважно

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Бывший футболист сборной России по футболу Дмитрий Булыкин оценил игру «Динамо» после первого тайма матча со «Спартаком».
Булыкин: защита «Динамо» в матче со «Спартаком» выглядит неважно
  • РИА Новости
  • © Владимир Астапкович

«Динамо» выглядело не очень в первом тайме. Было похвально, что два раза сравняли счёт и стали более активно действовать на чужой половине поля ещё после первого гола. Но то, как играют в защите, — это очень плохо. У «Спартака» было множество моментов, которые, к счастью, они не смогли реализовать. Поэтому защита «Динамо» выглядит неважно, а новый защитник Маричаль вызывает опасения: он не может найти свою игру, чуть не привёз гол и постоянно упускает игроков. На мой взгляд, его игра не соответствует уровню РПЛ. Что касается зрелищности матча, то идёт очень яркая игра, уже забили четыре мяча, и это всё под вывеской старейшего дерби страны, которому в этом году исполняется 100 лет. Надеюсь, во втором тайме мы увидим такой же классный футбол», — заявил Булыкин RT.

Ранее Потапова оценила игру нападающего «Спартака» Соболева в матче с «Динамо».

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