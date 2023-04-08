Дубль Соболева принёс «Спартаку» ничью в матче с «Динамо»

«Спартак» и «Динамо» не выявили победителя в матче 22-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Встреча проходила на стадионе «Открытие Банк Арена» в Москве и завершилась со счётом 3:3.

В составе хозяев забитыми мячами отметились Александр Соболев (7-я, 88-я минуты) и Кейта Бальде (40-я), также на счету Соболева автогол (45+3). У «Динамо» отличились Арсен Захарян (35-я) и Денис Макаров (66-я).

Таким образом, «Спартак» набрал 44 очка и поднялся на второе место в турнирной таблице. «Динамо» с 36 очками располагается на пятой строчке.

Ранее «Ахмат» обыграл «Урал» в матче 22-го тура РПЛ.