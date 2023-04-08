Впервые с 2012 года в матче «Спартак» — «Динамо» забито шесть мячей

«Спартак» и «Динамо» не выявили победителя в матче 22-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Встреча проходила на стадионе «Открытие Банк Арена» в Москве и завершилась со счётом 3:3.

В составе хозяев забитыми мячами отметились Александр Соболев (7-я, 88-я минуты), Кейта Бальде (40-я), также на счету Соболева автогол (45+3). У «Динамо» отличились Арсен Захарян (35-я), Денис Макаров (66-я).

Таким образом, впервые с 2012 года в матче «Спартака» и «Динамо» забито шесть мячей. Тогда «Динамо» разгромило «Спартак» в гостях со счётом 5:1.

Ранее бывший футболист сборной России по футболу Дмитрий Булыкин прокомментировал слухи о возможной отставке Славиши Йокановича с поста главного тренера «Динамо».