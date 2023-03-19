В «Спартаке» сообщили, что Джикия выбыл на три недели из-за травмы

Глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов рассказал, что защитник красно-белых Георгий Джикия пропустит три недели из-за травмы мышц бедра.

«Наш капитан Георгий Джикия прошёл обследование, которое выявило повреждение мышц бедра. Ожидается, что защитник вернётся в строй через три недели. Желаем Георгию успешного восстановления и ждём возвращения на поле», — цитирует Зеленова «Чемпионат».

Джикия покинул поле на 76-й минуте матча с «Оренбургом» после того, как дёрнул заднюю поверхность бедра. Вместо него на поле появился нападающий Кейта Бальде.

Встреча на стадионе «Газовик» завершилась со счётом 2:0 в пользу хозяев.

Ранее в «Оренбурге» ответили на вопрос о возможных двойных премиальных за победу над «Спартаком».