В «Спартаке» сообщили, что Джикия выбыл на три недели из-за травмы
- РИА Новости
«Наш капитан Георгий Джикия прошёл обследование, которое выявило повреждение мышц бедра. Ожидается, что защитник вернётся в строй через три недели. Желаем Георгию успешного восстановления и ждём возвращения на поле», — цитирует Зеленова «Чемпионат».
Джикия покинул поле на 76-й минуте матча с «Оренбургом» после того, как дёрнул заднюю поверхность бедра. Вместо него на поле появился нападающий Кейта Бальде.
Встреча на стадионе «Газовик» завершилась со счётом 2:0 в пользу хозяев.
Ранее в «Оренбурге» ответили на вопрос о возможных двойных премиальных за победу над «Спартаком».