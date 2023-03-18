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В «Оренбурге» ответили на вопрос о возможных двойных премиальных за победу над «Спартаком»

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Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев рассказал о возможных двойных премиальных для игроков за победу над «Спартаком» в матче 20-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
В «Оренбурге» ответили на вопрос о возможных двойных премиальных за победу над «Спартаком»
  • Gettyimages.ru

«20 марта встретимся с президентом. Футболисты всегда не против двойных премиальных, особенно латиносы. Этот вопрос возникнет, будем решать с президентом», — цитирует Андреева «Спорт-Экспресс».

Встреча на стадионе «Газовик» завершилась со счётом 2:0 в пользу хозяев.

В составе оренбургской команды мячи забили Юрий Ковалёв на 17-й минуте и Дмитрий Воробьёв на 23-й. 

«Оренбург» расположился на шестой строчке, набрав 31 очко. «Спартак» занимает второе место в таблице чемпионата России с 40 очками.

Ранее Георгий Джикия рассказал о самочувствии после травмы в матче с «Оренбургом».

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