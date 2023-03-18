В «Оренбурге» ответили на вопрос о возможных двойных премиальных за победу над «Спартаком»
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«20 марта встретимся с президентом. Футболисты всегда не против двойных премиальных, особенно латиносы. Этот вопрос возникнет, будем решать с президентом», — цитирует Андреева «Спорт-Экспресс».
Встреча на стадионе «Газовик» завершилась со счётом 2:0 в пользу хозяев.
В составе оренбургской команды мячи забили Юрий Ковалёв на 17-й минуте и Дмитрий Воробьёв на 23-й.
«Оренбург» расположился на шестой строчке, набрав 31 очко. «Спартак» занимает второе место в таблице чемпионата России с 40 очками.
Ранее Георгий Джикия рассказал о самочувствии после травмы в матче с «Оренбургом».