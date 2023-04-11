Спасение «Ростова» в Оренбурге, увольнение Бердыева и дубль Кривцова: чем запомнился 22-й тур РПЛ

«Ростов» в Оренбурге ушёл от поражения, хотя к 23-й минуте уступал со счётом 0:2, а «Урал» потерпел третье сухое поражение подряд, на этот раз в Грозном. ЦСКА разгромил «Химки» благодаря голу и передаче Ивана Облякова, продлившему результативную серию до пяти матчей, а дубль Никиты Кривцова помог «Краснодару» взять верх над «Пари НН». «Сочи» дома проиграл «Крыльям Советов» и неожиданно расторг контракт с Курбаном Бердыевым, а «Торпедо» одержало первую победу под руководством Пепа Клотета — над «Факелом». Чем запомнился 22-й тур РПЛ — в материале RT.

Луч надежды для «Торпедо»

За два месяца до окончания сезона борьба за выживание в РПЛ обострилась до предела. Есть шансы на сохранение места в элитном дивизионе даже у «Торпедо», хотя недавно казалось, что оно находится практически в безвыходном положении. Однако в новом году москвичи разошлись миром с «Краснодаром», а затем добыли техническую победу над «Нижним Новгородом».

Принесла эффект и смена тренера. В первой встрече под руководством Пепа Клотета чёрно-белые дали бой «Ростову», а во второй дома оказались сильнее другого прямого конкурента — «Факела». Вопреки ожиданиям, встреча аутсайдеров получилась довольно зрелищной: команды проводили обоюдоострые атаки, а не закрылись в обороне. Однако выше всяких похвал действовал Егор Бабурин, который отыграл на ноль и совершил целый ряд эффектных сейвов.

Хозяева же своими моментами воспользовались. На 34-й минуте Илья Кухарчук продавил защитника в штрафной и нанёс точный удар. А в добавленное арбитром время вышедший на замену Равиль Нетфуллин нанёс эффектный удар в дальний угол. Примечательно, что для 30-летнего воспитанника ЦСКА данный гол стал дебютным в РПЛ.

По мнению Клотета, эта победа должна придать уверенности его новым подопечным и далее они будут только прибавлять. В свою очередь, футболисты уже сочли специалиста хорошим мотиватором. Так, защитник Артём Самсонов признался, что перед игрой он произнёс вдохновляющую речь и это помогло.

Невероятный взлёт «Ахмата»

Явно пошла на пользу смена рулевого и «Ахмату». Сергей Ташуев принял команду в начале октября, когда она с 14 очками находилась во второй половине таблицы, и поднял её в топ-5. В 12 матчах во главе с ним она взяла 22 очка. А в последних трёх турах грозненцы одержали две победы при одной ничьей со «Спартаком» и догнали «Динамо».

Вслед за «Крыльями Советов» им удалось дома взять верх над «Уралом». Екатеринбуржцы после выхода в финал Пути РПЛ Кубка страны явно были выхолощены как эмоционально, так и физически. К тому же Виктор Гончаренко провёл серьёзную ротацию и доверился резервистам. Это привело к тому, что гости почти не угрожали воротам Георгия Шелии и заслуженно потерпели третье поражение подряд в чемпионате. Но опытного голкипера всё равно необходимо выделить, ведь он не пропустил в третьей встрече подряд. А по количеству «сухарей» в текущем сезоне национального первенства он уступает лишь Михаилу Кержакову (11), Игорю Акинфееву (восемь), Александру Селихову и Матвею Сафонову (по шесть).

В атаке же привычно солировал другой ветеран, Бернард Бериша. Уже на четвёртой минуте он прорвался к лицевой и выполнил отличный прострел на Евгения Харина. А по истечении часа противостояния невысокий косовар корпусом оттёр от мяча мощного оппонента и реализовал выход один на один.

Убедительный разгром от ЦСКА

А вот «Химкам» смена тренера одержать победу не помогла. Впрочем, и соперник у аутсайдера был очень серьёзный — набравший отличный ход ЦСКА, после возобновления сезона потерявший очки в Премьер-лиге лишь раз и добравшийся до финала Пути РПЛ. На этот раз добиться успеха в домашних стенах ему не помешало даже отсутствие в составе получившего небольшую травму Игоря Акинфеева.

Зато великолепно проявили себя другие лидеры. Например, Иван Обляков открыл счёт аккуратным ударом из пределов штрафной, а затем ассистировал Бактиёру Зайнутдинову. Великолепная игра полузащитника — один из главных секретов взлёта армейцев весной, ведь он продлил серию матчей с очками за результативность в чемпионате до пяти (4 + 2). Также Обляков с пятью голами в национальном первенстве побил личный рекорд. Неудивительно, что Владимир Федотов после финального свистка заявил, что с его подопечным «происходят великолепные вещи», и объяснил это профессиональным отношением к делу.

А во втором тайме отличился вышедший на замену Хорхе Карраскаль. Для него данный мяч, напротив, оказался первым в текущем сезоне с сентября. Так, красно-синие одержали четвёртую победу подряд и до одного очка сократили отставание от «Спартака», а от «Ростова» — до четырёх.

Неожиданная отставка в «Сочи»

Результаты Курбана Бердыева в «Сочи» получились неоднозначными. С одной стороны, южане обыграли ЦСКА и «Динамо», с другой — потерпели разгромные поражения от «Оренбурга» и «Факела», а теперь уступили «Крыльям Советов». Причём если в предыдущем туре они дважды поразили ворота бело-голубых в меньшинстве при всего трёх ударах по воротам, то теперь владели преимуществом, но не добились своего.

«Сочи» вполне можно назвать удобным соперником для команды, которая ни разу не теряла очки в противостояниях с ними.

Вот и сейчас с «Фишта» удалось увезти три балла. Причём в составе гостей отличились не самые результативные футболисты. Открывший счёт Илья Гапонов вовсе забил второй мяч в карьере и дебютный — в элитном дивизионе. А удвоил преимущество правый защитник Фернандо Костанца. У хозяев в концовке 11-м голом в нынешнем розыгрыше РПЛ отметился Кристиан Нобоа, которому в этот день исполнилось 38 лет.

Несмотря на очередную осечку, мало кто мог представить, что на следующий день после игры Бердыев покинет свой пост. В понедельник клуб объявил о расторжении соглашения со специалистом. Его место в качестве исполняющего обязанности занял помощник Дмитрий Хохлов.

Российский герой «Краснодара»

А вот Владимир Ивич едва ли лишится работы в «Краснодаре», ведь заслуживает пока в основном положительных оценок. В Кубке страны его подопечные пробились в следующий этап, а в РПЛ набрали десять очков. В 22-м туре они дома не оставили шансов «Нижнему Новгороду», который проводил первый матч под руководством Сергея Юрана — 3:1.

Судьба противостояния была решена ещё в первые 15 минут, когда хозяева дважды огорчили уступающего в классе оппонента. Оба гола записал на свой счёт Никита Кривцов. Особенно эффектным получился второй. Полузащитник сам сделал пас с левого фланга в центр на Александра Черникова, а тот переадресовал мяч Кади Боржесу.

В свою очередь, бразилец выполнил великолепную разрезающую передачу в штрафную на ход ворвавшемуся туда Кривцову. Стоит отметить и действия Джона Кордобы, попустившего снаряд между ног и заодно оттёршего корпусом опекуна. Партнёру оставалось обыграть Артура Нигматуллина и пробить по пустым.

Россиянин весной демонстрирует невероятную результативность. В его активе уже шесть голов в семи играх во всех турнирах. Яркий футбол показывает и Кордоба, в последних трёх встречах национального первенства набравший шесть очков (4 + 2). В отчётном поединке он не только выполнил скидку на Кривцова, после которой тому оставалось не промахнуться с метра, в эпизоде с первым голом, но отличился самостоятельно. Нижегородцы ответили на это только точным выстрелом Тимура Сулейманова с 11-метровой отметки, который позволил коллективу Юрана уйти от разгрома.

Несгибаемый характер «Ростова»

Завершился же тур невероятным спасением «Ростова» в Оренбурге. По ходу встречи команда оказалась почти в безнадёжной ситуации. Уже к 23-й минуте хозяева вели благодаря точным ударам Брайана Мансильи и Владимира Обухова. В довершение всех бед гости потеряли из-за травмы голеностопа ключевого защитника Евгения Чернова. Более того, после перерыва Ренато Гойкович забил третий после розыгрыша корнера, но судья, посмотрев повтор, отменил его, так как босниец явно опирался на спину соперника.

А в концовке южане, когда в них никто уже не верил, сотворили маленькое чудо. Для начала дебютный мяч в РПЛ забил вышедший на замену Егор Голенков. Примечательно, что незадолго до этого форвард в выгодной ситуации не стал отдавать пас на Николая Комличенко, а пробил сам и попал в штангу, за что подвергся жёсткой обструкции со стороны партнёра. А на 89-й минуте невероятным голом отметился пришедший в чужую штрафную Максим Осипенко. После подачи с фланга центральный защитник закрутил мяч в дальний угол без шансов для вратаря.

Таким образом, жёлто-синие в очередной раз продемонстрировали наличие характера. В этом сезоне РПЛ они набрали 12 очков в девяти встречах, по ходу которых уступали в счёте. По данному показателю подопечные Валерия Карпина уступают только «Спартаку» — 13. Причём они третий раз спаслись в матче, в котором проигрывали с разницей в два мяча. А игру с «Краснодаром», в первом тайме которой «Ростов» пропустил дважды, вовсе удалось завершить победой — 3:2.