Ловчев заявил, что «Спартак» и ЦСКА будут в тройке призёров РПЛ

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Бывший футболист «Спартака» Евгений Ловчев назвал возможных призёров чемпионата России по итогам сезона-2022/23.
Ловчев заявил, что «Спартак» и ЦСКА будут в тройке призёров РПЛ
  • globallookpress.com
  • © Stupnikov Alexander/spartak.com

«Думаю, в тройке будут «Спартак» и ЦСКА. «Спартак» создаёт в каждом матче много моментов. Как только вернётся Промес, дела быстро наладятся», — написал Ловчев в Telegram-канале.

Лидером турнирной таблицы является «Зенит», в 22 матчах набравший 54 очка. Следом идут «Ростов» (44), «Спартак» (42) и ЦСКА (41).

Ранее Евгений Ловчев высказался о ситуации в «Химках» после увольнения Спартака Гогниева с поста главного тренера.

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