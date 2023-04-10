Ловчев заявил, что «Спартак» и ЦСКА будут в тройке призёров РПЛ

Бывший футболист «Спартака» Евгений Ловчев назвал возможных призёров чемпионата России по итогам сезона-2022/23.

«Думаю, в тройке будут «Спартак» и ЦСКА. «Спартак» создаёт в каждом матче много моментов. Как только вернётся Промес, дела быстро наладятся», — написал Ловчев в Telegram-канале.

Лидером турнирной таблицы является «Зенит», в 22 матчах набравший 54 очка. Следом идут «Ростов» (44), «Спартак» (42) и ЦСКА (41).

Ранее Евгений Ловчев высказался о ситуации в «Химках» после увольнения Спартака Гогниева с поста главного тренера.