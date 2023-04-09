Юран о поражении от «Краснодара»: ничего страшного не случилось

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Главный тренер «Пари Нижний Новгород» Сергей Юран заявил, что доволен игрой команды в матче 22‑го тура Российской премьер-лиги (РПЛ), несмотря на отрицательный результат.
Юран о поражении от «Краснодара»: ничего страшного не случилось

«Эта игра для меня показательна. Одно дело, когда видел команду до этого. Я футболистам в раздевалке сказал, что-то, что хотел, — увидел на поле. Разберём ошибки, пропущены три мяча. Ничего страшного не случилось. Проанализируем и идём дальше. Я рад, что есть характер, бойцы, они хотят решить задачу», — цитирует Юрана «Матч ТВ»

Встреча на стадионе «Краснодар» завершилась со счётом 3:1. В составе победителей дубль оформил Никита Кривцов (4-я, 14-я минуты), ещё один гол на счету Джона Кордобы (62-я). За гостей единственный мяч забил Тимур Сулейманов с пенальти на 71-й.

Таким образом, «Краснодар» занимает седьмое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 35 очков. «Пари НН» — на 13-й позиции (19 очков).

4 апреля «Пари НН» официально объявил об увольнении Артёма Горлова с поста главного тренера команды и назначении Юрана.

Ранее Юран сообщил, что не преследует цели отомстить «Химкам» за увольнение.

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