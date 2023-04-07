Юран сообщил, что у него нет цели отомстить «Химкам» за увольнение

Короткая ссылка
Главный тренер «Пари Нижний Новгород» Сергей Юран сообщил, что не преследует цели отомстить «Химкам» за увольнение.
Юран сообщил, что у него нет цели отомстить «Химкам» за увольнение
  • РИА Новости

«Нет, я не реваншист. Цели отомстить «Химкам» у меня нет. Время прошло, жизнь продолжается. Буду настраивать ребят на «Химки», как и на остальных соперников», — цитирует Юрана «Спорт-Экспресс».

Юран покинул пост главного тренера «Химок» 10 августа. До этого он дважды возглавлял клуб. В 2008 году специалист помог команде остаться в РПЛ, а в 2020-м — завоевать путёвку в элитный дивизион чемпионата страны.

4 апреля «Пари НН» официально объявил об увольнении Артёма Горлова с поста главного тренера команды и назначении Юрана.

«Пари НН» занимает 13-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав в 21 матче 19 очков. «Химки» с 13 очками занимают 15-е место.

Ранее Юран прокомментировал своё назначение в «Пари НН».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить