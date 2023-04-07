Юран сообщил, что у него нет цели отомстить «Химкам» за увольнение
- РИА Новости
«Нет, я не реваншист. Цели отомстить «Химкам» у меня нет. Время прошло, жизнь продолжается. Буду настраивать ребят на «Химки», как и на остальных соперников», — цитирует Юрана «Спорт-Экспресс».
Юран покинул пост главного тренера «Химок» 10 августа. До этого он дважды возглавлял клуб. В 2008 году специалист помог команде остаться в РПЛ, а в 2020-м — завоевать путёвку в элитный дивизион чемпионата страны.
4 апреля «Пари НН» официально объявил об увольнении Артёма Горлова с поста главного тренера команды и назначении Юрана.
«Пари НН» занимает 13-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав в 21 матче 19 очков. «Химки» с 13 очками занимают 15-е место.
Ранее Юран прокомментировал своё назначение в «Пари НН».