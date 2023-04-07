Юран сообщил, что у него нет цели отомстить «Химкам» за увольнение

Главный тренер «Пари Нижний Новгород» Сергей Юран сообщил, что не преследует цели отомстить «Химкам» за увольнение.

«Нет, я не реваншист. Цели отомстить «Химкам» у меня нет. Время прошло, жизнь продолжается. Буду настраивать ребят на «Химки», как и на остальных соперников», — цитирует Юрана «Спорт-Экспресс».

Юран покинул пост главного тренера «Химок» 10 августа. До этого он дважды возглавлял клуб. В 2008 году специалист помог команде остаться в РПЛ, а в 2020-м — завоевать путёвку в элитный дивизион чемпионата страны.

4 апреля «Пари НН» официально объявил об увольнении Артёма Горлова с поста главного тренера команды и назначении Юрана.

«Пари НН» занимает 13-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав в 21 матче 19 очков. «Химки» с 13 очками занимают 15-е место.

Ранее Юран прокомментировал своё назначение в «Пари НН».