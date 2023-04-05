Юран: могу заверить, что «Пари НН» не покинет РПЛ

Главный тренер «Пари Нижний Новгород» Сергей Юран прокомментировал своё назначение в клуб.

«С удовольствием принял предложение, потому что город футбольный, болельщики. Постараемся выше поднять команду. Да, есть ситуация, но она решаема. Поддержка сейчас — это самое главное. Могу заверить, что команда не покинет РПЛ», — цитирует Юрана сайт «Пари НН».

Он добавил, что поставил задачу футболистам избежать стыковых матчей за право остаться в РПЛ.

4 апреля «Пари НН» официально объявил об увольнении Артёма Горлова с поста главного тренера команды. Сразу же стало известно о назначении Юрана.

Клуб занимает 13-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав в 21 матче 19 очков.

Ранее Евгений Ловчев оценил назначение Сергея Юрана на пост главного тренера «Пари Нижний Новгород».