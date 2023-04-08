Ташуев объяснил, за счёт чего «Ахмату» удалось победить «Урал» в матче РПЛ

Главный тренер «Ахмата» Сергей Ташуев прокомментировал победу своей команды над «Уралом» в матче РПЛ.

«Игрой команды в целом доволен. Соперник трудный, квалифицированный, команда сейчас на ходу. Мы сумели правильно сыграть в атаке, забили два гола, хотя могли ещё забить. Наказали соперника за ошибки и практически не дали ничего сделать у своих ворот», — цитирует Ташуева «Матч ТВ».

Встреча проходила на стадионе «Ахмат Арена» в Грозном и завершилась со счётом 2:0.

В составе хозяев забитыми мячами отметились Евгений Харин (третья минута) и Бернард Бериша (57-я).

Таким образом, «Ахмат» набрал 36 очков и поднялся на пятое место в турнирной таблице. «Урал» с 25 очками располагается на десятой строчке.

Ранее голы Кухарчука и Нетфуллина принесли «Торпедо» победу над «Факелом» в 22-м туре РПЛ.