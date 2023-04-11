Колыванов: «Зенит» хочет подписать Дивеева и Сафонова, чтобы продолжать доминировать в РПЛ

Короткая ссылка
Бывший главный тренер «Уфы» Игорь Колыванов отреагировал на слухи о желании «Зенита» подписать защитника ЦСКА Игоря Дивеева и вратаря «Краснодара» Матвея Сафонова.
Колыванов: «Зенит» хочет подписать Дивеева и Сафонова, чтобы продолжать доминировать в РПЛ
  • globallookpress.com
  • © Edgar Breshchanov

«Даже если эти трансферы произойдут, то на уровне РПЛ это никак не скажется, потому что у нас уже давно чемпионат одной команды. «Зенит» хочет подписать Дивеева и Сафонова, чтобы продолжать доминировать и быть первым в РПЛ. Несмотря на то что питерцы имеют хорошо укомплектованный состав.

Тем более вратарская линия у них проблемная, а Матвей молодой и достаточно опытный голкипер, который бы встал в основе любого клуба лиги. В нашем чемпионате такие вратари в дефиците, неудивительно, что для «Зенита» это является высокоприоритетным трансфером. А как они будут использовать Дивеева при наличии Родригао и Ренана, это сложный вопрос», — сказал RT тренер.

Ранее Колыванов прокомментировал информацию об интересе «Зенита» к полузащитнику «Локомотива» Сергею Пиняеву и нападающему «Динамо» Константину Тюкавину.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить