Канчельскис — о возможном переходе Пиняева в «Зенит»: у нас всё может произойти

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Бывший игрок сборной России Андрей Канчельскис отреагировал на новость, что «Зенит» проявляет интерес к полузащитнику «Локомотива» Сергею Пиняеву.
Канчельскис — о возможном переходе Пиняева в «Зенит»: у нас всё может произойти
  • globallookpress.com
  • © Alexander Kulebyakin

«Переход Пиняева в «Зенит»? У нас всё может произойти. Но, честно говоря, вопрос не ко мне, а к руководству «Зенита». Его из «Крыльев» можно было не отпускать, но отпустили в «Локомотив». Время покажет. Думаю, что сезон он доиграет в «Локомотиве», а там уже будет видно», — цитирует Канчельскиса «Спорт-Экспресс».

Как сообщает «Чемпионат», сине-бело-голубые могут подписать Пиняева и Тюкавина, если полузащитник Клаудиньо и форвард Малком покинут петербургский клуб.

По информации источника, полузащитника «Локомотива» «Зенит» может забрать за фиксированную сумму отступных.

При этом нападающий «Динамо» не очень доволен своим положением в команде, так как не является стабильным игроком стартового состава.

Ранее Канчельскис высказался о назначении экс-главного тренера «Торпедо» Андрея Талалаева в «Химки».

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