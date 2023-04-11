Канчельскис о назначении Талалаева в «Химки»: это только для того, чтобы народ посмешить

Бывший игрок сборной России Андрей Канчельскис высказался о назначении экс-главного тренера «Торпедо» Андрея Талалаева в «Химки».

«Президент «Химок», видимо, хочет переплюнуть президента «Палермо», когда тот семь тренеров за сезон сменил. Смешно, конечно. Мне это напоминает клоунаду. Верю ли я, что Талалаев спасёт «Химки» от вылета? Да куда там! Не верю. Это только для того, чтобы народ посмешить. У меня даже нет слов», — цитирует Канчельскиса «Спорт-Экспресс».

11 апреля бизнесмен Туфан Садыгов заявил, что «Химки» подписали контракт с Талалаевым.

Исполняющим обязанности главного тренера «Химок» является Ринат Билялетдинов. Он был назначен после увольнения Спартака Гогниева.

22 марта в «Торпедо» подтвердили, что Талалаев покинул пост главного тренера команды.

Ранее в «Химках» объяснили подписание долгосрочного контакта с Талалаевым.