Садыгов заявил, что «Химки» подписали контракт с Талалаевым

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Бизнесмен Туфан Садыгов сообщил, что подмосковные «Химки» подписали контракт с российским специалистом Андреем Талалаевым.
Садыгов заявил, что «Химки» подписали контракт с Талалаевым
  • globallookpress.com
  • © Daniel Felipe Kutepov

«Контракт с Талалаевым подписан», — цитирует Садыгова «Матч ТВ».

Исполняющим обязанности главного тренера «Химок» является Ринат Билялетдинов. Он был назначен после увольнения Спартака Гогниева.

22 марта в «Торпедо» подтвердили, что Талалаев покинул пост главного тренера команды. Специалист проработал наставником столичной команды с октября 2022 года. При нём команда провела 12 матчей, в которых потерпела девять поражений.

«Химки» расположились на 15-м месте таблицы Российской премьер-лиги (РПЛ) с 13 очками. «Торпедо» расположилось на 16-й строчке (13 очков).

Ранее Жозеп Клотет стал главным тренером московского «Торпедо».

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