В «Торпедо» подтвердили, что Талалаев покинул пост главного тренера команды

Тренер Андрей Талалаев и московское «Торпедо» приняли решение прекратить рабочие отношения.

50-летний специалист и столичный клуб разорвали контракт по обоюдному согласию, сообщает пресс-служба «Торпедо».

Уточняется, что имя нового главного тренера будет объявлено в ближайшее время.

Талалаев проработал на посту главного тренера «Торпедо» с октября 2022 года. При нем команда провела 12 матчей, в которых потерпела девять поражений.

Черно-белые по итогам 20 туров занимают в турнирной таблице 16-е место.

Ранее сообщалось, что «Торпедо» подало протест по участию игрока «Пари НН» Ярослава Михайлова в матче РПЛ.