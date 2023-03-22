В «Торпедо» подтвердили, что Талалаев покинул пост главного тренера команды
- РИА Новости
50-летний специалист и столичный клуб разорвали контракт по обоюдному согласию, сообщает пресс-служба «Торпедо».
Уточняется, что имя нового главного тренера будет объявлено в ближайшее время.
Талалаев проработал на посту главного тренера «Торпедо» с октября 2022 года. При нем команда провела 12 матчей, в которых потерпела девять поражений.
Черно-белые по итогам 20 туров занимают в турнирной таблице 16-е место.
Ранее сообщалось, что «Торпедо» подало протест по участию игрока «Пари НН» Ярослава Михайлова в матче РПЛ.