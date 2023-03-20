«Торпедо» подало протест по участию игрока «Пари НН» Михайлова в матче РПЛ

Глава контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц сообщил, что «Торпедо» подало протест по итогам игры с «Пари НН».

«От «Торпедо» пришёл протест. Заседание назначено на среду. На заседание приглашены представители обоих клубов», — приводит слова Григорьянца «Матч ТВ».

Встреча в Нижнем Новгороде завершилась со счётом 1:1.

За нижегородскую команду сыграл Ярослав Михайлов, который не имел права участвовать во встрече из-за перебора жёлтых карточек. Таким образом, «Пари НН» могут присудить техническое поражение.

Ранее «Торпедо» подтвердило, что подаст протест по итогам матча с «Пари НН».