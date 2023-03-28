«Торпедо» объявило о назначении Клотета на пост главного тренера

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Жозеп Клотет стал главным тренером московского «Торпедо».
«Торпедо» объявило о назначении Клотета на пост главного тренера
  • Gettyimages.ru
  • © Danilo Di Giovanni

Об этом сообщает пресс-служба клуба в социальных сетях.

«Желаем успешной работы испанскому специалисту в нашем легендарном клубе!» — говорится в сообщении.

22 марта Андрей Талалаев покинул пост главного тренера автозаводцев, на котором проработал с октября 2022 года. При нём команда провела 12 матчей, в которых потерпела девять поражений.

В текущем сезоне клуб набрал 10 очков и занимает последнее, 16-е место в турнирной таблице РПЛ.

Ранее нападающий московского «Торпедо» Илья Стефанович рассказал, что сталкивался с договорными матчами в низших лигах России.

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