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Нападающий «Торпедо» Стефанович заявил, что сталкивался с договорными матчами в России

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Нападающий московского «Торпедо» Илья Стефанович рассказал, что сталкивался с договорными матчами в низших лигах России.
Нападающий «Торпедо» Стефанович заявил, что сталкивался с договорными матчами в России
  • РИА Новости
  • © Виталий Тимкив

«Занимались не красящей футбол деятельностью, кто-то на этом зарабатывал. Мне один раз сказали во время игры: «Ещё раз будешь обострять — в раздевалке с тобой серьёзно поговорим», — цитирует игрока Sport24.

Он добавил, что договорные матчи — частое явление в российском футболе.

«Во Второй лиге с этим сталкивался в благополучном в принципе «Черноморце», — добавил футболист.

В нынешнем сезоне Стефанович провёл три матча в Российской премьер-лиге и забил один гол.

Ранее сообщалось, что в России выявили 92 подозрительных матча в 2022 году.

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