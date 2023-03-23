Источник: в России выявили 92 подозрительных матча в 2022 году

Швейцарская компания Sportradar, занимающаяся сбором и анализом спортивных данных для букмекерских контор, национальных и международных спортивных федераций, выявила в России 92 подозрительных матча в 2022 году.

Лидером по количеству матчей с договорным статусом является Бразилия, сообщает Globo Esporte.

Отмечается, что в стране произошло 152 эпизода сомнительных встреч, 139 из них пришлось на футбол. Россия по этому показателю занимает второе место в отчёте, на третьей строчке идёт Чехия (56).

Всего в 2022 году было зафиксировано рекордное количество подозрительных спортивных событий (1212).

ФИФА и УЕФА исключили сборную России из розыгрыша Лиги наций и квалификации к чемпионату Европы 2024 года, а также приняли решение не допускать российские клубы к участию в европейских кубках в сезоне-2022/23.

Ранее бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис объяснил свои слова о договорных матчах сборной России на домашнем чемпионате мира 2018 года.