Канчельскис: все прекрасно знают о «договорняках» России на ЧМ-2018

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис объяснил свои слова о договорных матчах сборной России на домашнем чемпионате мира 2018 года.

«Я не говорил именно про сборную Испании. Я говорил про весь чемпионат мира. Все прекрасно знают, что это правда, но боятся сказать просто, все занимаются популизмом», — цитирует Канчельскиса РИА Новости.

Напомним, что сборная России на домашнем мундиале дошла до четвертьфинала, где уступила команде Хорватии в серии пенальти. В 1/8 финала подопечные Станислава Черчесова одолели сборную Испании.

Ранее Игорь Акинфеев ответил Канчельскису, заявившему о договорных матчах сборной России на ЧМ-2018.