В «Химках» объяснили подписание долгосрочного контракта с Талалаевым

Генеральный директор «Химок» Николай Оленев рассказал о долгосрочном контракте с главным тренером Андреем Талалаевым.

«Что касается Рината Билялетдинова, то он останется в клубе. Чем объясняется пятилетний контакт? Клуб доверяет профессионалу. Клуб доверяет человеку. Поэтому такое решение принято», — цитирует Оленева «Спорт-Экспресс».

Исполняющим обязанности главного тренера «Химок» является Ринат Билялетдинов. Он был назначен после увольнения Спартака Гогниева.

22 марта в «Торпедо» подтвердили, что Талалаев покинул пост главного тренера команды.

Ранее в «Химках» рассказали о деталях контракта с Талалаевым.