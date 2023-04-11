В «Химках» объяснили подписание долгосрочного контракта с Талалаевым
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«Что касается Рината Билялетдинова, то он останется в клубе. Чем объясняется пятилетний контакт? Клуб доверяет профессионалу. Клуб доверяет человеку. Поэтому такое решение принято», — цитирует Оленева «Спорт-Экспресс».
Исполняющим обязанности главного тренера «Химок» является Ринат Билялетдинов. Он был назначен после увольнения Спартака Гогниева.
22 марта в «Торпедо» подтвердили, что Талалаев покинул пост главного тренера команды.
Ранее в «Химках» рассказали о деталях контракта с Талалаевым.