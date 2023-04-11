В «Химках» рассказали о деталях контракта с Талалаевым

Генеральный директор «Химок» Николай Оленев прокомментировал подписание контракта с тренером Андреем Талалаевым.

«Контракт долгосрочный, подписан на пять лет. Андрей Викторович уже возглавлял команду в 2019—2020 годах. С завтрашнего дня приступает к работе», — цитирует Оленева «Спорт-Экспресс».

Исполняющим обязанности главного тренера «Химок» является Ринат Билялетдинов. Он был назначен после увольнения Спартака Гогниева.

22 марта в «Торпедо» подтвердили, что Талалаев покинул пост главного тренера команды.

Ранее Туфан Садыгов заявил, что «Химки» подписали контракт с Талалаевым.