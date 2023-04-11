«Чемпионат»: «Зенит» сделает предложение Дивееву, если защитник не продлит контракт с ЦСКА

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Санкт-петербургский «Зенит» проявляет интерес к защитнику московского ЦСКА и сборной России Игорю Дивееву.
«Чемпионат»: «Зенит» сделает предложение Дивееву, если защитник не продлит контракт с ЦСКА
  • globallookpress.com
  • © Edgar Breshchanov

Как сообщает «Чемпионат», «Зенит» сделает предложение 23-летнему россиянину, если тот не продлит контракт с московским клубом.

По информации источника, петербургский клуб уже контактировал с окружением защитника и обозначил, что готов предложить ему хорошие условия.

Соглашение Дивеева с армейцами рассчитано до 30 июня 2024 года. В нынешнем сезоне он забил один мяч и отдал одну результативную передачу в 16 матчах за красно-синих во всех турнирах.

Ранее сообщалось, что «Зенит» рассматривает вариант с подписанием полузащитника московского «Локомотива» Сергея Пиняева и нападающего столичного «Динамо» Константина Тюкавина во время летнего трансферного окна.

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