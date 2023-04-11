«Чемпионат»: «Зенит» может подписать Пиняева и Тюкавина в случае ухода легионеров

Санкт-петербургский «Зенит» рассматривает вариант с подписанием полузащитника московского «Локомотива» Сергея Пиняева и нападающего столичного «Динамо» Константина Тюкавина во время летнего трансферного окна.

Как сообщает «Чемпионат», сине-бело-голубые могут подписать Пиняева и Тюкавина, если полузащитник Клаудиньо и форвард Малком покинут петербургский клуб.

По информации источника, полузащитника «Локомотива» «Зенит» может забрать за фиксированную сумму отступных.

При этом нападающий «Динамо» не очень доволен своим положением в команде, так как не является стабильным игроком стартового состава.

Ранее тренер «Зенита» Вильям Артур де Оливейра сообщил, что бразильский полузащитник команды Густаво Мантуан может получить российское гражданство.