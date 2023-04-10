Помощник тренера «Зенита» сообщил, что Мантуан может получить российское гражданство

Помощник главного тренера «Зенита» Вильям Артур де Оливейра рассказал, что бразильский полузащитник санкт-петербургской команды Густаво Мантуан может получить российское гражданство.

«Может быть, Густаво Мантуан захочет получить российский паспорт. Эта тема спокойно развивается с ним. Понимаете же, это всё исходит от желания самого футболиста. Ему очень нравится Россия, как и другим бразильцам. Мантуан очень доволен здесь», — цитирует Оливейру «Спорт День за Днём».

«Зенит» арендовал Мантуана у «Коринтианс» до конца сезона-2022/23 с правом выкупа. За петербургский клуб бразилец провёл 22 матча во всех турнирах, забил четыре мяча и отдал одну результативную передачу.

24 февраля стало известно, что Владимир Путин предоставил российское гражданство полузащитникам сине-бело-голубых Малкому и Клаудиньо.

Ранее Малком не исключил ухода из «Зенита» ради выступлений в Лиге чемпионов.