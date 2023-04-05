Малком не исключил, что может покинуть «Зенит» ради игры в Лиге чемпионов

Короткая ссылка
Получивший российское гражданство Малком не исключил ухода из «Зенита» ради выступлений в Лиге чемпионов.
Малком не исключил, что может покинуть «Зенит» ради игры в Лиге чемпионов
  • globallookpress.com
  • © Maksim Konstantinov

«В моих планах было выступление в Лиге чемпионов, а не выход из неё. Думаю, я провожу хороший сезон, мои показатели отличные. Теперь я могу думать о возможности вернуться в лиги, которые участвуют в еврокубках», — цитирует игрока Relevo.

24 февраля стало известно, что Владимир Путин предоставил российское гражданство Малкому и Клаудиньо.

25-летний Малком выступает за «Зенит» с 2019 года. В нынешнем сезоне он провёл за команду 26 матчей во всех турнирах, забил 18 мячей и сделал семь результативных передач. Его контракт с клубом действует до 30 июня 2027 года.

Ранее сообщалось, что в РФС положительно оценили массовый интерес легионеров к паспортам РФ.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить