Малком не исключил, что может покинуть «Зенит» ради игры в Лиге чемпионов

Получивший российское гражданство Малком не исключил ухода из «Зенита» ради выступлений в Лиге чемпионов.

«В моих планах было выступление в Лиге чемпионов, а не выход из неё. Думаю, я провожу хороший сезон, мои показатели отличные. Теперь я могу думать о возможности вернуться в лиги, которые участвуют в еврокубках», — цитирует игрока Relevo.

24 февраля стало известно, что Владимир Путин предоставил российское гражданство Малкому и Клаудиньо.

25-летний Малком выступает за «Зенит» с 2019 года. В нынешнем сезоне он провёл за команду 26 матчей во всех турнирах, забил 18 мячей и сделал семь результативных передач. Его контракт с клубом действует до 30 июня 2027 года.

Ранее сообщалось, что в РФС положительно оценили массовый интерес легионеров к паспортам РФ.