В РФС положительно оценили массовый интерес легионеров к паспортам РФ

Генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов высказался о желании легионеров получить паспорт РФ.

«РФС не занимается политикой натурализации легионеров. Но если вдруг кто-то из футболистов желает получить гражданство, представляет интерес для сборной — для чего нам отказывать? Мы будем только сильнее», — цитирует Митрофанова «Спорт-Экспресс».

24 февраля стало известно, что Владимир Путин предоставил российское гражданство Малкому и Клаудиньо.

25-летний Малком выступает за «Зенит» с 2019 года, 26-летний Клаудиньо — с 2021-го. Бразильцы летом продлили контракты с российским клубом до конца сезона-2026/27.

Ранее Клаудиньо рассказал, что получил российский паспорт и уже использовал его.