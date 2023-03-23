Клаудиньо о российском паспорте: заезжал в Турцию по нему, я русский

Бразильский нападающий санкт-петербургского «Зенита» Клаудиньо рассказал, что получил российский паспорт и уже использовал его.

«Тогда после матча мы вместе с Малкомом показывали российский паспорт. Просто снимали только его. Да, я уже использовал его. Заезжал в Турцию по нему. Я русский!» — цитирует Клаудиньо Sport24.

24 февраля стало известно, что Владимир Путин предоставил российское гражданство Малкому и Клаудиньо.

25-летний Малком выступает за «Зенит» с 2019 года, 26-летний Клаудиньо — с 2021-го. Бразильцы летом продлили контракты с российским клубом до конца сезона-2026/27.

Ранее бывший главный тренер сборной России Анатолий Бышовец высказался о желании иностранных игроков получить российское гражданство.