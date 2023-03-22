Бышовец: получение легионерами гражданства РФ связано с любовью к России

Бывший главный тренер сборной России Анатолий Бышовец высказался о желании иностранных игроков получить российское гражданство.

«Получение гражданства им даёт перспективу быть призванными в национальную команду. Особенно если нет шансов играть за свою сборную. Наверное, их желание — это результат клубной атмосферы и отношения болельщиков. Мне кажется, это связано с любовью к России», — цитирует Бышовца «Чемпионат».

24 февраля стало известно, что Владимир Путин предоставил российское гражданство Малкому и Клаудиньо.

25-летний Малком выступает за «Зенит» с 2019 года, 26-летний Клаудиньо — с 2021-го. Бразильцы летом продлили контракты с российским клубом до конца сезона-2026/27.

Ранее стало известно, как Валерий Карпин ответил на вопрос, пригодятся ли Малком и Клаудиньо сборной России.