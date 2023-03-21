Карпин ответил на вопрос, пригодятся ли Малком и Клаудиньо сборной России

Главный тренер сборной России Валерий Карпин рассказал, пригодятся ли Малком и Клаудиньо национальной команде в будущем.

«Может, меня уже не будет. Когда это? Через два года? Может, многое изменится. Я так понимаю, что этим РФС занимался», — цитирует Карпина «Спорт-Экспресс».

24 февраля стало известно, что Владимир Путин предоставил российское гражданство Малкому и Клаудиньо.

25-летний Малком выступает за «Зенит» с 2019 года, 26-летний Клаудиньо — с 2021-го. Бразильцы летом продлили контракты с российским клубом до конца сезона-2026/27.

Ранее Владимир Габулов высказался о том, что Малком и Клаудиньо получили российские паспорта.